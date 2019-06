Gratis laksefiske i Orkla for unge fiskere

Nyheter

Orkla Jeger- og Fiskeforening (OJFF) og Ekli fiskesameie samarbeider for å gi gratis laksefiske i Orkla til barn og ungdom under 25 år i distriktet vårt.

Dette gjelder bestemte dager i juni ved Nedre Ekli vald: Lørdag 8. juni, søndag 9. juni, torsdag 13. juni, fredag 14. juni, og lørdag 15. juni.

Nedre Ekli er et fluefiskevald med fiske på begge sider av elva. Er du under 25 år kan du komme og fiske her gratis, og ønsker du kastekurs så vil instruktører fra OJFF være til stede. Du må ha med egen fluefiskestang.

Er du over 18 år, må du ha betalt fiskeravgift. For de under 18 år er dette gratis. Fiskeutvalget stiller med instruktører både på hverdager og helg.