Tre selskaper blir til ett i storfusjon. Hovedkontoret legges til Orkanger

Nyheter

Avisa Sør-Trøndelag har tidligere skrevet om at Hamos har signert en intensjonsavtale med NIR (Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap) om å starte et nytt, felles renovasjonsselskap. Nå er det klart at også renovasjonsselskapet Envina, som håndterer avfall i Melhus og Midtre Gauldal kommuner, kjøper seg inn i det nye selskapet og blir en del av et utvidet samarbeid.