Kan noen gi svar på dette mysteriet?

May Ruth Halgunset (50) gjorde litt av et funn da hun onsdag kveld 22. mai var på vei hjem fra butikken på Rindalsskogen. Hun kjørte i cirka 40 km/t da hun plutselig fikk se noe som lignet en hodeskalle.

- Først kjørte jeg bare forbi. Men ganske raskt stoppet jeg, snudde og kjørte tilbake. Og ganske riktig: I «lomma» på veien der lå det en hodeskalle. Og det lå jernkuler i øyehulene, fortalte kvinnen, som bor i Lomunddalen, nesten på kommunegrensa mellom Rindal og Meldal.

Denne hodeskallen var større enn et vanlig menneskehode, og den var laget av plastikk. Det var også et gult belegg på hodet, noe som trolig er byggskum.

- Jeg tror den er hjemmelaget. Jeg tror det er noen som har lagt hodeskallen der for å få en reaksjon. Og det fikk de i hvert fall av meg, humret 50-åringen.

Halgunset syntes det var et artig pek. Og definitivt et blikkfang. Hun antok på funntidspunktet at hodeskallen hadde ligget der cirka ei uke.

Rindalingen delte bildene på Facebook-sida «Rindalskogens venner». Her er det flere som har kommentert funnet og sier de selv har sett hodeskallen.

- Dette har nå blitt kunstverket i Lomunddalen, sa hun og lo.

Men: Hvem er det som har lagt denne gjenstanden i grøfta? Har den falt av en tilhenger med skrot som skulle til Hamos? Eller er det en lokal kunstner som vil ha litt oppmerksomhet?