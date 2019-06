Sånn kan det gå hvis du lader mobilen på natta

Nyheter

Anders Bjørnstad fra Monset i Orkdal satt en kveld denne uka og duppet foran tv-en. Resten av personene i huset lå og sov. Plutselig skvatt han til av et lite smell. Årsak: Samsung-telefonen til én av guttene i huset eksploderte.

- Et rødglødende batteri kom igjennom lufta, skriver han på Facebook, et innlegg for øvrig Orkdal brann- og redningsvesen har delt for å advare folk mot hvor farlig det er å lade mobiltelefoner når man sover.

Batteriet landet på laminatgulvet. Bjørnstad tok askespaden fra ovnen og kastet det ut etter 10-15 sekunder. Men på denne korte tida, hadde allerede gulvet tatt fyr.

- Fikk slukket det ganske fort med hjelp av litt vann, skriver han.

Det hører også med til historen at store deler av første etasje ble fylt med røyk. En annen alarmerende detalj ifølge brannvesenet, var at røykvarslerne ikke ble utløst som følge av røyken fra mobilbatteriet.

- Lykken i uhellet var at Anders var i samme rom som hendelsen skjedde, slik at han hørte smellet fra batteriet og fikk iverksatt slokking og ventilering umiddelbart, påpeker brannvesenet på sin Facebook-side.

Både hovedpersonen selv og Orkdal brann- og redningsvesen har en sterk oppfordring: Ikke lad telefonen når du sover. Lading av nettbrett og mobil mens man sover kan i verste fall gå skikkelig ille.