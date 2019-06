Politiet fikk det travelt på Løkken

Nyheter

Natt til søndag klokka 01.20 ble en mann i midten av 20-åra anmeldt for kjøring uten førerkort på Løkken i Meldal. Han erkjente forholdet i avhør.

I tillegg var det begjæring av avregistrering av kjøretøyet han førte, dermed ble skiltene klippet. Han ble anmeldt for to forhold.

En drøy time senere fikk politiet melding om bilkjøring i ruspåvirket tilstand. Dette skjedde også på Løkken.

Tipset gjorde at patruljen påtraff mannen i slutten av tenåra på en adresse. Her erkjente han fyllekjøring, og blir nå anmeldt for dette.