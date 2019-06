Avlyste sommerfest

Nyheter

Evjen barnehage i Orkdal kommune avlyste sommeravslutningen tirsdag11.juni, for å hindre ytterligere spredning av omgangssyke.

- Men tallet på smittede med norovirus i en kommune på denne størrelsen er ikke høyt, sier kommunelege Jimmy Wikell.

Han sier at det er en grunn til at de ønsker å informere lokalbefolkningen.

- Forskjellen fra tidligere er at utbruddet nå i all hovedsak har vært lokalisert ved Orkdal helsetun og i Evjen barnehage, og da må vi be folk om å ta forholdsregler for å hindre ytterligere spredning av viruset ved disse enhetene i kommunen, sier Wikell.

Det var i forrige uke at det ble påvist norovirus ved helsetunet, og det ble meldt om flere tilfeller av omgangssyke ved småbarnsavdelingen ved Evjen barnehage i Orkdal kommune.

Orkdal helsetun

Wikell sier de i løpet av helgen har fått flere tilfeller av norovirus ved helsetunet, men at det går bra med de som har fått omgangssyken.

- 32 personer er friskmeldt ved helsetunet, mens ytterligere 19 personer har fortsatt symptomer, forteller kommunelegen.

De ønsker derfor at pårørende og andre ikke besøker helsetunet med mindre det er nødvendig.

- Vi velger derfor å forlenge perioden med isolasjon utover uken, og ber om at pårørende venter med besøk.

Evjen Barnehage

Flere personer med tilknytning til Evjen barnehage har også blitt syke i løpet av pinsen. Barnehagen har derfor valgt å avlyse sommeravslutningen 11.juni, skriver Orkdal kommune i en pressemelding.

- Vi er ellers kjent med at det har vært spredte sykdomstilfeller i Orkdal i løpet av pinsehelga, og jeg vil oppfordre til god håndhygiene, og at en overholder 48 timers karantenetid.