Fikk storlaks da barn og ungdom testet fiskelykken i Orkla

Orkla jeger- og fiskerforening (OJFF) og Ekli fiskesameie samarbeider for å gi gratis laksefiske i Orkla til barn og ungdom under 25 år i distriktet vårt. Dette gjelder bestemte dager i juni ved Nedre Ekli vald.

Nedre Ekli er et fluefiskevald med fiske på begge sider av elva. Er du under 25 år kan du komme og fiske her gratis, og ønsker du kastekurs så vil instruktører fra OJFF være til stede. Du må ha med egen fluefiskestang.

Sist lørdag og søndag var de to første dagene av prosjektet.

- Vellykket

- Jeg syntes det var veldig vellykket. Det dukket opp mange barn som fiska etter laks for første gang. I tillegg kom rundt 15 ungdommer som fikk prøve lykken, sier Øyvind Knotten som er leder for fiskeutvalget i Orkla jeger- og fiskerforening (OJFF).

På lørdag ble det tatt en laks på 8,7 kilo med sluk, og på søndag en på 7,3 kilo med flue.

Det blir en ny sjanse torsdag formiddag 13. juni. Da kan du fiske fram til midnatt dagen. Det eneste kravet er at du er under 25 år, og at du følger fiskereglene satt av fellesforvaltninga.

Rekruttering

Maria Eikli, som drifter Eklivalda, sier at dette var en mulighet de måtte gripe.

- Vi grunneiere er avhengig av at det blir rekruttering, slik at det er interesse og engasjement for elva vår i mange år framover. Dette er en vinn vinn-situasjon. Vi håper mange kommer på torsdag og fredag, sier hun.

Alexander Dromnes (7) var et av barna som forsøkte fiskelykken gjennom dette tiltaket. Han syntes det var veldig spennende å være med på laksefiske i Orkla. Han har lyst til å prøve mer, selv om det ikke ble noe napp denne gangen.

- Verdens beste hobby

Pappa Kim Dromnes sier at dette er et flott tiltak som bidrar til rekruttering til verdens beste hobby.

- Jeg tok ham med så han kunne prøve laksefiske i ei storelv, og kanskje være så heldig å få laks eller se andre som får, sier han.

PS! Er du over 18 år, må du ha betalt fiskeravgift for å nyttiggjøre deg dette tilbudet. For de under 18 år er dette gratis. Fiskeutvalget stiller med instruktører både på hverdager og helg.