Leter etter savnet mann

Leteaksjonen pågår i et større område øst for E-39, ved Rømmesbakkan og over mot Skaun kommune, opplyser politiet.

- Vi leter etter en savnet mann i midten av 30-årene, sier operasjonsleder Bjørn Handegard ved politiets operasjonssentral.

Frivillige fra Røde Kors og Norsk folkehjelp deltar i søket sammen med flere politipatruljer. Et Seaking redningshelikopter fra 330-skvadronEN på Ørlandet har også deltatt i søket i natt.

- De fant ingenting og har nå returnert til Ørland flystasjon. Jeg tror ikke de kommer til å delta videre, sier Handegard.

Den savnede er en mann fra Orkanger.