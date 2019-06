Pasientene ved helsetunet snart friskmeldt

Nyheter

Det var i forrige uke at det ble bekreftet svært mange smittede med norovirus ved helsetunet i Orkdal, og ved småbarnsavdelingen ved Evjen barnehage i samme kommune.

Nå er det meldt om færre tilfeller av smitte, og en oppdatering fra kommunen viser at det onsdag er to ansatte og tre pasienter med symptomer på smitte.

I Evjen barnehage er også hverdagen på vei tilbake til normalen.

- Her har foreldre og ansatte tatt nødvendige forholdsregler, sier styrer Kristin Broholm i en pressemelding fra kommunen.

Det er kjent at det har vært spredte tilfeller av sykdom i Orkdal i løpet av den siste uka.

- Det er ingen grunn til å dramatisere dette utbruddet. Det er kontroll på situasjonen på Orkdal helsetun og i Evjen barnehage. For øvrig vil de fleste som rammes ikke ha behov for å oppsøke helsevesenet på grunn av dette. Sykdommen går raskt over, sier Wikell, som gjentar at det viktigste er generell god håndhygiene og at en overholder 48 timers karantenetid.