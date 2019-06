Trivelig kveld i vente

Nyheter

- Vi hadde det samme arrangementet i fjor, og det ble en stor suksess, sier Gunvor Tallerås, styremedlem i Orkdal Bygdetun.

Allsang-arrangementet ble godt besøkt.

- Veldig mange tok turen, og det blir en god pause med kaffe og kaker, forteller hun, om arrangementet som skal være på låven.

Orkdal Bygdetun formidler lokalhistorien i Orkdalen helt tilbake til 400-tallet, og målet er at alle generasjoner skal lære om bygda.

Tallerås forteller at de har flere arrangement på søndagene gjennom sommeren, og at det er de ulike lagene og organisasjonene i stiftelsen Orkdal Bygdetun som står for arrangementene.

- Det blir trolig både natursti og flatbrødbakst for de minste, sier hun.

Det er søndagene 30. juni, 7. juli, 21. juli og 11. august, som er satt av til ulike arrangement med aktiviteter, servering og omvisninger.