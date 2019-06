Sommeråpning ved Rindal skimuseum

Nyheter

Avdelingsleder Elin-Kari Bolme Løfaldli har forberedt åpningen lenge.

- Vi har en venneforening med over 100 medlemmer som har ordnet uteområdet, så nå ser det veldig flott ut her.

Aktiviteter

På selve åpningsdagen er det ikke noen spesielle aktiviteter ved museet.

- Men kafeen og utstillingene åpner, forteller Løfaldli.

Det er først på søndag det blir en markering med låvemarked og venneforeningens søndagskaffe.

- Venneforeningen kommer til å ha søndagskaffe hver søndag frem til stenging 20. august, sier hun.

Turistinformasjon

Rindal skimuseum fungerer også som turistinformasjon i sommersesongen.

- Og i dag (onsdag) har vi hatt møte med reiselivet i Rindal. Vi holder kontakten for å legge best mulig til rette for turistene, sier Løfaldli.