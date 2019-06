Infomøte om «Nye Leangen» til Orkdal

Nyheter

Styringsgruppa for «Nye Leangen» i Orkdal inviterer torsdag kveld til åpent informasjonsmøte om «Nye Leangen». Møtes holdes i travparken på Fannrem.

I tillegg til styringsgruppa vil ordfører Oddbjørn Bang og assisterende rådmann Steinar Gaustad være til stede fra kommune.

LES OGSÅ:

• Travbanesaken endelig avgjort

• Nå starter planarbeidet med travbanen

• Klar beskjed om regiontravbane i Orkdal

Det vil bli orientering om oppstart av ny reguleringsplan for hele området, og prosjektleder for gjennomføring av reguleringsplan, Kjell Håvard Nilsen fra ÅF Advansia, vil være til stede for å presentere fremdriftsplanen.

Det vil også bli mulighet til å stille spørsmål om prosjektet underveis eller i etterkant av møtet.