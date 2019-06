På tur til Trollskogen

Nyheter

Elever i første klasse på helse- og oppvekstfag ved Orkdal vidaregåande skole inviterte barn fra Evjen barnehage til en aktivitetsdag sammen i Trollskogen ved Orklaparken.

Tidlig på formiddagen kom elevene til barnehagen for å treffe barna slik at de kunne gå sammen ned til Trollskogen.

Elevene hadde delt seg inn i grupper og hadde planlagt ulike aktiviteter for barnehagebarna. Noen hadde ansvar for frukt, og ellers fordelte store og små barn seg i ulike leker og aktiviteter.

Elevene hadde forberedt en natursti, som gikk rundt i skogen.

- Det e hæksa sin natursti. Ho har et rødt og et grønt øye, sa Ayla, 4 år.

Mens de gikk på tur, var det mulighet for fine samtaler:

- Æ æ kan rop på leoparda, fordi æ bor på Evjen - og dær har vi mang leoparda, kunne fire år gamle Tuva fortelle.

Mange av barna ville være med på smådyrsafari. Det ble gravd i jorda og løftet på stubber. Langs med Orklaparken var det en sandbanke hvor noen lagde sandslott.

Jonas, som er elev i Follo-klassen, uttalte etterpå at han syntes det var kjempegøy å ha dette opplegget med barnehagen.

- Det var veldig morsomt å få kunne gjøre noe litt annerledes enn å sitte med tavleundervisning, fordi dette kan være minst like lærerikt. Det var gøy å høre at barnehagen var fornøyd med opplegget vårt og at barna koste seg.

(Teksten er sendt inn fra Evjen barnehage)