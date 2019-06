Stenger deler av Gammelosen

Nyheter

Det er i forbindelse med oppkobling av rørledning fra Thamshavn Verk til folkehelsesenteret, at stranda i den sørlige delen av Gammelosen blir stengt for publikum i noen dager.

Vellykket

Sjøledningen, som skal forsyne folkehelsesenteret med oppvarmet vann i en miljøvennlig energiløsning, er allerede trukket inn i Gammelosen. Norsk Havservice AS har de siste ukene i samråd med totalentreprenøren Skanska, sveiset rør i Orkdalsfjorden.

- Det har vært en vellykket prosess så langt, sier prosjektleder i Orkdal kommune, Dario Leko.

Setter opp gjerder

Nå er det selve sammenkoblingen inn til bygget som skal gjøres, og i forbindelse med dette arbeidet må det graves i strandsonen for å få rørledningen ned i grunnen.

- Entreprenøren vil sørge for at stranda blir like fin igjen etter at arbeidet er avsluttet, lover Leko.

I forbindelse med arbeidet blir det satt opp gjerder i området som viser tydelig hvor arbeidet skal foregå. Det betyr at folk må finne seg andre steder å bade disse dagene.

Godt samarbeid

Leko presiserer at de øvrige delene av området i Gammelosen blir åpent for publikum, da det er kun de sørlige delene som blir berørt. Han opplyser ellers at Orkanger vel er informert om arbeidene som skal gjøres..

-Vi har et godt samarbeid med velforeningen og har hatt stor nytte av innspillene de har kommet med før og under byggeperioden, sier han og føyer til at skulle det bli endringer i framdriftsplanen, så blir Orkanger Vel holdt oppdatert. Kommunen informerer ellers gjennom sine ordinære digitale kanaler.