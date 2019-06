Ga fire mopeder kjøreforbud

Nyheter

Politiet har hatt jevnlige kontroller i Kyrksæterøra sentrum de siste dagene. I helga ble to mopedister stoppet og fikk kjøreforbud på grunn av mangler på mopedene. Beskjeden fra politiet var at feilene måtte utbedres for at de kunne tas i bruk igjen.

Natt til onsdag var politiet nok en gang en svipptur innom Kyrksæterøra og da fikk ytterligere to mopeder kjøreforbud.

- Vi har hatt litt mer fokus på den biten der den siste tiden. Dette har jo vært et vedvarende problem i noen år og vi håper at dette kan begynne å roe seg ned nå, sier lensmann Tor Kristian Haugan.