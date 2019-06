Klart for friluftsskole

Nyheter

Denne uka er det duket for friluftsskolen i Rindal, Halsa og Surnadal. Dette er et ferietilbud for barn, der de får tilbud om lystbetont introduksjon for natur og friluftsliv.

Det er Friluftsrådet i Møre og Romsdal og Den Norske Turistforening som er arrangører sammen med lokale samarbeidspartnere som iTrollheimen, Rindal idrettslag og Halsa kommune.

Hovedmålgruppen er barn i alderen 9 til 14 år, og arrangementene foregår på dagtid over tre til fem dager. Noen ganger hører også overnatting ute i det fri med.

Friluftsskolen arrangeres over hele landet.