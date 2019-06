Har du stusset hekken din før sommeren? Hvis ikke, kan du få bot

Nyheter

– Har du tenkt på hekken din kan være en dødsfelle? spør Skaun kommune.

Avkjørsel til boligeiendom, eller avkjørsel til privat veg, er det eier av boligeiendom/veg som har ansvaret for at det er tilstrekkelig frisikt. Huseier/vegeier har ansvaret for å rydde frisikt både på egen og annen manns grunn og på offentlig veggrunn, dersom det er nødvendig for å få frisikt.

Ifølge reglene kan ikke høyden på hekken eller gjerdet overstige 50 centimeter, når de boligvei munner ut i samlevei. Greiner kan ikke henge lavere enn 4,7 meter over veibanen. Over fortau kan ikke greiner henge lavere enn 2,5 meter. Hekk og busker må ikke vokse ut over eiendomsgrensen.

Hekk, busker og trær må ikke skjule veimerking, trafikkskilt, gatenavnskilt, lysskilt eller belysning.

En god regel er:

«Kjør bilen utenfor eiendommen din. Sitt og beregn hvor langt ut fra hjørnet eller utkjørsel du må klippe hekken ned til 50 centimeter, for å kunne se et barn på trehjulsykkel fra alle retninger, og kunne stoppe bilen på en tredjedel av avstanden mellom barnet og bilen, når bilen er i fart,» står det i plakaten som Skaun kommune har lenket til.