Den lokale UP-patruljen 425 inviterte med seg to UP-patruljer fra Trondheim til en fartskontroll på Søvasskjølen fredag.

Det ble ikke det man kan kalle et oppløftende resultat.

«Det endte med 23 forenklede forelegg og tre anmeldelser med førerkortbeslag. Høyeste målte hastighet var 137 km/t i 80-sonen», skriver politiet på sin Facebook-side.

137 km/t er for øvrig 1 km/t over det som er utgangspunktet for ubetinget fengsel.