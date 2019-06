Markerer sommeråpning i fjellet

Nyheter

I en pressemelding fra Jonny Remmereit, informasjons- og markedssjef hos Trondhjems Turistforening (TT) kan vi lese at lørdag 29. juni markerer de sommeråpningen i fjellet på de betjente hyttene sine med arrangement rundt om i hele landet.

De garanterer videre opplevelser for livet og oppfordrer folk til å ta med hele familien for å oppleve naturen, eller å ta med seg noen venner og gå toppturer fra hytte til hytte.

Forskjellig opplegg

Hver av foreningens betjente hytter har sitt eget program i dag. Med natursti, foredrag, servering av vaffel og rømmegrøt, fjellquiz, og en bedre middag med lokale råvarer, er det litt av hvert å velge mellom.

Følger man de merkede rutene mellom hyttene, er det for øyeblikket helt snefritt og klart for tursesongen. Men om man tenker seg opp på toppene, må man regne med å gå på snefonner.

— Vi mener at årets sommer er en gavepakke til alle som er glade i friluftsliv og fjellet. Du kan oppleve alt fra flotte padleturer og sykkelturer til fotturer til eller langs spektakulære fjelltopper, sier TT i pressemeldingen.

— I Sylan og i Trollheimen finner vi noen av de beste forholdene for fotturer i fjellet i Norge, men selv her må man være forberedt på at det er snø over 1000 meter over havet.

Flere velger å feriere i Norge

Siden sommeren er høysesongen for turgåing for Kari og Ola nordmann, kan Trondhjems Turistforening forsikre om at det er nok av muligheter til fine fjellturer allerede i helgen.

Både DNT og Virke ser at trenden for i år er å legge ferien til Norge, fremfor å reise til utlandet.

TT skriver i pressemeldingen at de fortsatt forventer et godt besøk på stiene og hyttene deres i sommer, siden stadig flere får øynene opp for hvor mange muligheter som finnes i Norge. Det, kombinert med en stadig økende klimabevissthet, tror de er grunnen til at flere legger en større del av ferien i nærområdet og i eget land.

Et ypperlig tidspunkt å dra til fjells på

Lengter du til fjells, bør du reise nå. Ifølge pressemeldingen er det bart mellom hyttene og grønt og sommerlig både i Sylan og i Trollheimen. Man finner fortsatt sne på de høyeste toppene, men den smelter fort, og juni og juli er flotte måneder å tilbringe fritiden på fjellet, hvor man får kontrasten mellom blomstrende og irrgrønne daler og sne på toppene.

Nå før fellesferien er det fortsatt mange som jobber, så da blir det mindre trafikk på stiene, òg. Så om det frister med noen rolige dager med fjellsko, er dette et godt tidspunkt å sjekke ut hva Norges fjellheim har å by på.

Husk fjellvett og å holde deg tørr

Det kan sne og sludde på fjellet, også om sommeren, og når det smelter, vil det bli bløtt. Derfor kan det være lurt å tenke på dette når man planlegger turen.

— Tar du hensyn til vær, føre, og egen turerfaring, ligger alt til rette for store naturopplevelser i sommer. Såpass tidlig i sesongen kan du måtte vade enkelte steder, så husk høye fjellstøvler og gamasjer, slik at du holder deg tørr, skriver Remmereit hos Trondhjems Turistforening.