100 000 i støtte til vedlikehold av klubbhus

Nyheter

Kommunestyret i Hemne har bevilget 100 000 kroner til vedlikehold av Hemne Motorklubbs klubbhus i Stamnesdalen.

Hemne Motorklubb har siden 2004/05 leid den nedlagte skolen, og en del av leieavtalen går ut på at motorklubben har ansvaret for utvendig og innvendig vedlikehold.

Nå er klubbhuset i en slik forfatning at klubben har sett seg nødt til å søke om midler. Kortveggen mot nord har store råteskader, og hele veggen på skiftes ut. Blant annet er tilstanden til tre vinduer slik at de ikke kan åpnes da de står i fare for å falle ut. Ytterdøra, som tidligere er påført skader etter innbrudd, må også skiftes ut.

Arbeidet er tenkt gjennomført gjennom dugnad, og den støtten på 100 000 som kommunestyret altså bevilget, går med til innkjøp av materialer.