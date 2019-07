Ba Slagsvold Vedum om hjelp: – Statens overformynderi begynner å bli et problem

Nyheter

– Det vi ønsket å ta opp med Trygve, som vi ser som et stort problem, ikke bare i Skaun, er at det er en del målkonflikter mellom stat og kommnue. I Skaun har vi fire tettsteder, og vi ønsker å bygge ut og bruke hele kommunen, men vi får hele tiden innsigelser og beskjed om at vi må bygge ved kollektivknutepunkt fordi vi utløser så mye biltrafikk ellers, sier ordførerkandidat Gunn Iversen Stokke.