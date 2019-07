Brøt vikeplikten rett foran politibilen

Nyheter

Politipatruljen Charlie 30 hadde en rolig dagvakt lørdag 29. juni, men snublet plutselig over et grovt vikepliktbrudd da et rådyr krysset veien rett foran politibilen.

- Foreløpig ei rolig dagvakt for C30 i regntunge Trøndelag. På ferd rundt om i distriktet vårt ble vi møtt av denne karen. Han gjorde et skikkelig vikepliktsbrudd rett foran politibilen og stakk fra stedet. Vi i C30 hadde ingen mulighet til å henge på, men etterforsker saken videre, skriver politiet i Orkdal lensmanndistrikt humoristisk på Facebook.