Kan stemme ekstra tidlig

Nyheter

Visste du at du allerede fra mandag - 1. juli - kan stemme ved høstens kommune- og fylkestingsvalg? Ordninga kalles tidligstemming, og varer fram til den ordinære forhåndsstemminga starter. I år er det 9. august.

— Alle norske kommuner er pålagt å ha et slikt tilbud, og den trådte i kraft for flere år siden med tanke på velgere som av ulike årsaker er forhindret fra å avgi forhåndsstemme eller ikke kan møte på selve valgdagen, forteller stabsleder Arne Joar Moen i Hemne kommune.

Uten slengere

De som ønsker å benytte seg av ordningen med såkalt tidligstemming må ta kontakt med sin nåværende bokommune og gjøre avtale for å avgi stemme. Legitimasjon med bilde kreves for å avgi stemme.

— Det er litt spesielt i år i og med at vi får nye kommuner fra årsskiftet. Men det er altså slik at alle som bor for eksempel i nåværende Snillfjord, må stemme i Snillfjord, og bor du i Halsa, må du stemme på Liabø. Det samme vil gjelde for Orkland-kommunene. Det er altså ikke anledning til å avgi stemme i nykommunen, sier Moen.

En «ulempe» med tidligstemming er at du kun får avgitt partistemme. Det vil si at kumuleringer ikke blir hensyntatt, selv om partiet du stemmer på har kumulerte kandidater, og det er heller ikke anledning til å føre opp slengere (kandidater fra andre lister).

Ikke mye brukt

Moen sier at ordninga med tidligstemming ikke er mye brukt.

— Ved stortingsvalget for to år siden, var det kun to personer som benyttet seg av tidligstemming. Det kan skyldes både at det ikke er noe stort behov, eller at ordninga er lite kjent. Men vi er altså pålagt å ha tilbudet, sier han.