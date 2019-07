Trondheim havn vil ikke investere i milliardprosjekt

Nyheter

Avisa Sør-Trøndelag har tidligere skrevet om det nystartede selskapet Skaun utvikling, som ser på muligheten for å bygge en to hundre mål stor næringshavn langs Børsbergan. Bakgrunnen for planen er at deler av havneområdet i Trondheim sentrum skal omreguleres, og at det derfor er trengs alternative arealer for næringsaktører med havnebehov. Trondheim havn har i lengre tid jobbet med en ny virksomhetsstrategi, og har - frem til nå - ikke kunnet svare på STs spørsmål om det kan være aktuelt å relokalisere deler av havnearealet til Skaun.