Har tildelt ferjekontrakt

Nyheter

Statens vegvesen har tildelt selskapet Fjord1 kontrakten på drift av ferjesambandet Halsa-Kanestraum på E39 mellom Halsa og Tingvoll. Kontrakten omfatter drift av tre helelektriske ferjer, og har en varighet på ti år fra 2021.

Det var tre rederier som leverte tilbud. I tillegg til Fjord1 var det Norled AS og Torghatten Trafikkselskap AS. Fjord1 sitt tilbud lå på vel 1,2 millliarder kroner, de to andre var begge over 1,4 milliarder kroner.

Kriteriet for tildeling av kontrakt var laveste pris. Kontrakten vil bli inngått når tilbydernes klagefrist går ut 9. august.