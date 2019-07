Planlegger helt ny avdeling ved sykehuset

Nyheter

I forrige uke skrev avisa Sør-Trøndelag om lokale politikeres bekymring for at helsetilbudet ved Orkdal sjukehus skal bli dårligere. I den anledning avslørte samhandlingsdirektør ved St. Olavs hospital, Tor Åm, at det planlegges å etablere et ekstra legekontor for en øre-, nese- halslege (ØNH) og tre audiografer.