Nyheter

Klokken 01:00 natt til tirsdag fikk politiet melding om mopedkjøring i sentrum av Kyrksæterøra. Politiet kom til stedet litt senere, men da var det ikke noen der.

Lensmann ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor sier at dette fortsatt er et problem, men at det er færre meldinger enn tidligere.

- Folk synes vel det er en liten bedring, men vi kommer til å fortsette å holde trykket oppe, sier Haugan.