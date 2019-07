Nesten halvparten velger elbil

Nyheter

I en pressemelding fra Norsk elbilforening får vi vite at tall fra Opplysningskontoret for veitrafikken (OFV) viser at det fortsatt er god driv i elbilsalget. I 2019s seks første måneder, har elbiler fått en markedsandel på 45 prosent. 72 prosent mer enn samme periode i fjor.

— Det er fantastiske tall. Vi fortsetter å vise verden at en utslippsfri bilpark er mulig så lenge vi har forbrukerne med på laget, sier nestleder i Norsk elbilforening, Petter Haugneland i pressemeldingen.

Annenhver solgte nybil er elektrisk

Nesten hver andre personbil som selges i disse dager er en elbil. Etter å ha lagt bak oss halve 2019, er prognosene Elbilforeningen satte for utgangen av 2019 oppnådd.

— Dette lover godt for Stortingets mål om 100 prosent fossilfritt nybilsalg innen 2025. Men å gå fra 45 til 100 prosent markedsandel på seks år skjer ikke av seg selv, mener Haugneland.

Han advarer samtidig mot at salget av elbiler vil gå ned om politikerne gir etter for presset og fjerner deler av godene eiere av elbiler har i dag. Dette fordi tall fra Norsk elbilforenings årlige undersøkelse (Elbilisten) viser at rabattert eller gratis bompengepassering er en av de viktigste årsakene til at folk kjøper elbil.

— Skal Norge fortsette å vise vei i klimakampen internasjonalt, er det viktig at regjeringen ikke rokker ved hverdagsfordelene til eksisterende og kommende elbilister. Mange potensielle kjøpere av elbil sitter fortsatt på gjerdet, og når bilbransjen endelig har fått opp produksjonen av biler som dekker flere av forbrukernes behov, er det viktig at politikerne ikke roter det til nå, mener han videre i pressemeldingen.

— På bare seks år skal vi fra 45 til 100 prosent markedsandel for nullutslippsbiler. Selv om vi er i rute til å nå målet innen 2025, er det fortsatt veldig mange som skal overbevises om at elbil er det smarteste valget, avslutter nestleder i Norsk elbilforening, Petter Haugneland.