Slik vil Statens vegvesen løse problemene i Klett-krysset

I en serie artikler har avisa Sør-Trøndelag belyst store trafikale utfordringene i Klett-krysset. Etter at «nye E6» åpnet i februar, gikk det ikke lang tid før det dannet seg lange køer ved avkjøringen fra E6 i retning Klett og E39 mot Orkanger. Opprinnelig var tanken å bygge et toplanskryss, men dette gikk Statens vegvesen bort i fra for å spare penger. Derfor ble det i stedet bygd rundkjøring, som har vist seg å være for liten.