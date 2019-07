- En unik sjanse for alle som jobber med mat

Nyheter

For første gang i historien skal Michelin-guiden presenteres i Norge. Neste år blir Trondheim vertskap når den verdenskjente guiden skal dele ut stjernene sine til verdens beste restauranter og kokker.

Dette skjer 17. februar 2020 når Michelin, sammen med Visit Trondheim, har sin årlige presentasjon av nye stjernerestauranter i Michelin Guide Nordic Countries 2020. Det betyr at Trondheim med sine to én-stjerners restauranter, kommer i sentrum av den prestisjefylte stjerneutdelingen der de beste kokkene i verden med et helt pressekorps på slep kommer til trønderhovedstaden. Det hadde neppe skjedd om ikke restaurantene Fagn og Credo fikk Michelinstatus i år.

– Trondheim har i løpet av de siste årene blitt en viktig kulinarisk destinasjon i Norge og Norden, hvor tradisjon møter nye ideer. Topprestaurantene i byen er på elitenivå når det gjelder innovasjon og bærekraft, og tilbyr noen av de flotteste råvarene som regionen har å by på, sier Gwendal Poullennec, internasjonal direktør for Guide Michelin.

Historisk vendepunkt

Selve presentasjonen av Michelins nordiske guide kommer til å skje i Olavshallen, etterfulgt av en middag for gjestene på Britannia Hotel.

– Dette er et historisk vendepunkt for matbyen Trondheim. Nå får vi en unik sjanse til å vise frem hele regionen med både produsenter, topprestauranter og enklere spisesteder, som alle deler en lidenskap for de gode råvarene. Det er jo her de nordiske smakene kommer fra, sier Tanja Holmen, reiselivsdirektør i Visit Trondheim.

Unik mulighet

Reiselivsdirektør Bente Holm i Innovasjon Norge mener dette er en unik mulighet til å få internasjonal oppmerksomhet og få vist fram det Trondheims-regionen har å by på, med smaksopplevelser i verdensklasse, samt kultur og historie.

- Byen har markert seg i mange år som en matby og med merkevaren «Home of Nordic Flavours», noe som gagner hele Norge som reisemål, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

At Michelin-utdelingen blir i Trondheim og Norge mener hun er en anerkjennelse av jobben med å posisjonere Norge som matnasjon.

Michelin Guide Nordic Countries

¤ Den første utgaven av Michelin Guide Nordic Countries kom i februar 2015. 2020 blir det første året hvor guiden deles ut i Norge.

¤ Norge har totalt åtte stjernerestauranter i 2019-utgaven av guiden, fordelt mellom én tre-stjerner (Maaemo i Oslo) og syv én-stjernene (Kontrast, Galt og Statholdergaarden i Oslo, Credo og Fagn i Trondheim, og Sabi Omakase og Re-Naa i Stavanger).

¤ 2020-utgaven av guiden blir lagt ut for salg hos utvalgte forhandlere dagen etter lanseringen.