Livsviktig å sjekke dekka

Nyheter

Bilferie er ifølge NHOs Reiseliv den ferieformen som øker mest blant nordmenn. Det innebærer andre regelverk og for mange kjøring med høye hastigheter.

Riktig mønsterdybde

Bortsett fra å sjekke lokale regelverk og at bilen er i generelt god stand, må derfor dekkene få en ekstra god sjekk når det gjelder riktig lufttrykk og mønsterdybde.

– På bilferie er bilen vanligvis tungt lastet, og derfor bør dekktrykket økes med 10 prosent fra bilprodusentenes anbefalinger. Etter ferieturen kan lufttrykket igjen reduseres til det normale, sier dekkekspert i Nokian Tyres, Kjetil Røssel Røssel.

Minste lovlige mønsterdybde i Norge er 1,6 mm, men mønsterdybden bør være på minimum 4 mm for skikkelig grep. På moderne dekk kan dette sjekkes på slitasjeindikatoren, mens du på et eldre dekk, må du bruke linjal.

Piggfrie vinterdekke

I Norge er det tillatt å bruke piggfrie vinterdekk hele året, mens det i enkelt andre land ikke er lov. Det gjelder blant annet Italia og Tyskland. Ifølge Røssel skyldes dette at dekkene er laget av en type gummi som er tilpasset vinterklima, noe som gjør at de kan få dårlige kjøreegenskaper ved sommertemperaturer. Det gjelder spesielt i land med varmere og fuktigere klima enn Norge.

Motorvei skaper slitasje

I Mellom-Europa er det betraktelig høyere fartsgrenser enn i Norge. Kombinasjonen dårlige dekk og høy fart kan bli fatal. Derfor er det ikke bare mønsterdybde og lufttrykk som må sjekkes, men også at det er riktig hastighetsklasse på dekkene. Det betyr at hastighetsklassen må tilsvare bilens makshastighet, noe som kan sjekkes i instruksjonsboken. Hvis dette ikke er overens, utsetter man seg selv for økt fare samtidig som du også risikerer bot.

Røssel anbefaler uansett å vise måtehold når det gjelder fart da høy fart også øker slitasjen på dekkene. Ved å øke farten fra 80 til 100 km/t, økes dekkslitasjen med 20 prosent, da dekkenes rullemotstand mot asfalten øker. Altså kan du spare både eget liv og dekkenes levetid ved å redusere farten.