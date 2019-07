Utvider åpningstida for å ta unna passkø

Nyheter

Lensmannskontoret i Orkdal opplever en voldsom pågang på fornying av pass. Årsaken er etter all sannsynlighet det dårlige været den siste tida.

- I fjor på denne tida begynte pågangen for å få nytt pass å dabbe av. Da var det sol og fint vær. Men med regn og lave temperaturer, finner folk ut at de skal bort herfra, sier lensmann Tor Kristian Haugan.

For å ta unna det skrikende behovet for nytt pass, utvider lensmannskontoret åpningstida si i to dager neste uke.

- Tirsdag og onsdag (9. og 10. juli) holder vi åpent tre timer ekstra utover ettermiddagen. Da blir det drop in-timer for dem som må ha nytt pass, opplyser Haugan.

Det betyr at du må komme og trekke kølapp.

Han oppfordrer alle som trenger nytt pass om å lese seg opp på hva som kreves for å få dette innvilget. Huskelisten ligger på nettsiden til politiet (politiet.no), og omfatter blant annet gyldig legitimasjon, penger eller kort til å betale passgebyret, det gamle passet skal leveres inn, og dokumentasjon fra UDI dersom du har blitt norsk statsborger og søker pass for første gang.

- Det er strenge regler for å få utstedt pass. Da er det dumt når du endelig kommer først i køa, men ikke har med det som er nødvendig, sier Haugan, som påpeker at det også er strenge regler for å få innvilget nødpass.

- Vil dere sette av enda flere ettermiddager utover sommeren for å ta unna passbehovet?

- Vi får se, men vi begynner med disse to dagene i neste uke nå. Vi har også ferieavvikling på kontoret her, så «kabalen må gå opp», svarer han.

Lensmannskontoret i Orkdal rekner med å utstede godt over 8500 pass i løpet av 2019.

PS! Hitra lensmannskontor, som også tilhører Orkdal lensmannsdistrikt, har åpent for pass kun tre dager i uka. Her er det ikke timebestilling, men kun drop in.