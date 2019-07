- Jeg er litt bekymret for dem med et slikt besøk

Nyheter

Denne krabaten har Kristian Fremstad i Verrafjorden i Agdenes fått besøk av på låven.

- Den plasserte seg på gressklipperen her en dag. Det er et rikt og variert dyreliv her i Agdenes, forteller han.

Men til tross for et sjeldent besøk, er Fremstad litt bekymret. Årsak: Han har noen hekkende par med låvesvaler inne på låven.

- Vi passer på å ha låveporten åpen på sommeren til de hekkende svalene. Men jeg er litt bekymret for dem nå med slikt besøk, sier han.

Det er første gang Fremstad har observert denne arten som nå sitter «vakt» ved låveporten hans.

- Sannsynligvis er det en ung dvergfalk eller en tårnfalk. Jeg vet ikke helt. Kanskje ST-leserne vet det, spør Fremstad.