Kommunen satte opp søppeldunker på privat grunn - uten tillatelse

Nyheter

Grønlandsskjæret er en strandperle i Skaun kommune, som ligger noen få kilometer fra grensa til Orkdal kommune. I 26 år har den ideelle foreninga «Grønlandsskjærets venner» tatt ansvar for å rydde og vedlikeholde området, uten at Skaun kommune har løftet en finger. Derimot forteller ekteparet Kirsten og Per Arnt Tødaas at de har fått mye hjelp av Orkdal kommune.