Overflod av søppel på «skjæret». Nå tar endelig noen ansvar

2018 var siste året at Grønlandsskjærets venner tok ansvar for å holde strandsonen fri for søppel og rot. Det fikk konsekvenser, og ungdommen fikk skylda. Nå ønsker en 18-åring fra Viggja å gå foran, og håper flere følger etter.