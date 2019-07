Værgudene har satt uhyggelig værrekord: – Tidenes verste juli

Nyheter

Sommerklare trøndere har aldri fått en verre start på feriemåneden juli - verken målt i temperatur eller nedbør. Meteorologisk institutt opplyser om at siden målingene begynte i 1870 har innledningen på huli aldri vært kaldere eller våtere, skriver Adresseavisen.

Rekordkaldt

For de fire første dagene av juli viser målestasjonen på Voll 7,67 grader. Det er fem grader under det normale, og over sju grader kaldere enn samme periode i fjor.

Dette slår den rekordkalde bunnoteringen fra 1965 på 7,77 grader. At middeltemperaturen er så lav fire dager på rad først i juli, hører med til sjeldenhetene. Det er bare femte gang siden 1870 at middeltemperaturen er så lav. De øvrige årene er 1960, 1964, 1965 og 1979, i følge Adresseavisens journalist Torsten Hanssen.

Verst i Hemne

Aller våtest har det vært sørvest i landsdelen, hvor målestasjonen Hemne - Lenes med 104,2 millimeter etter fem døgn allerede har fått hele normalnedbøren for juli. I hele juli i fjor fikk målestasjonen 22,8 millimeter.

- Årsaken til de lave temperaturene er nordavind, med jevn tilførsel av kalde luftmasser som kommer helt fra Arktis. Den nordlige luftstrømmen har sperret for mildere luft sørfra, sier vakthavene meteorolog Mette Skjerdal, ved Meteorologisk institutt i Bergen

Værmeldingene lover bedre vær i tiden som kommer.