Mann i 60-åra må sone 18 dager i fengsel

Nyheter

En mann i 60-åra fra Agdenes, er dømt til 18 dagers fengsel for fyllekjøring. Han er idømt ei bot på 20 000 kroner, og han er fradømt retten til å kjøre motorvogn for en periode på to år.

Kjøringa fant sted i mai i år. Vel halvannen time etter at han ble stoppet, viste blodprøveresultatet en promille på 1,3.

I retten har mannen avgitt en uforbeholden tilståelse, og han samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

Det er i formildende retning lagt vekt på tilståelse, men det i skjerpende retning er lagt vekt på at mannen har utsatt seg selv og andre for fare.