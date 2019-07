Patruljerte Orkangers gater: – Verneombudet kan stanse alt arbeid øyeblikkelig

Nyheter

I disse tider er, som vanlig, LO's sommerpatrulje ute i trønderske bedrifter for å undersøke om nye arbeidstakere under 35 år får det de har krav på, og - ikke minst - at arbeidskjøper forholder seg til arbeidsmiljøloven.

– Det er ikke alle som har lært om dette på skolen, så vi sikrer ting som at de får riktig kontrakt og at de forstår det som står der, at de får det de har krav, som pauser og feriepenger, og at de får lønnsslipp, sier

På denne fredagen er den såkalte «kystpatruljen» på rundtur på Orkanger.

– De fleste er flinke og gjør det de skal, men det kan være noen glipper og mangler.

Tre viktige punkter

ST ber patruljen om å ramse opp de tre aller viktigste tingene som nye arbeidstakere må passe på:

At de får arbeidskontrakt, og ser over den. Den skal de ha med én gang. Der skal det stå ting som hva lønna er, arbeidstid, lengde på kontrakten, lønnstillegg og ferie.

– Det kan være smart å gå gjennom kontrakten og diskutere den med en tillitsvalgt. Man kan også sammenligne kontrakten med LO sin jobbhåndbok, og bruke den som mal. Den ligger tilgjengelig på internett.

At man organiserer seg.

– Da kan man snakke med en tillitsvalgt eller fagforening. De har taushetsplikt, så man kan snakke med disse om hva som helst, uten at «sjefen» får vite om det. De hjelper deg med å finne ut om du får det du har krav på.

Patruljen er også til stede for arbeidskjøper.

– Arbeidskjøper - eller arbeidsgiver da - kan også ta kontakt med oss. Det er helt naturlig at arbeidskjøper ikke vet alt om lover og regler. Toveiskommunikasjon og dialog er en veldig fin ting.

Verneombud

Patruljen mener det er spesielt én ting arbeidskjøper må ta mer på alvor.

– Det vi ser mest er at man ikke er klar over hvem som er verneombud, eller om bedriften har det. Verneombudet er person som har ansvar for å følge opp HMS (helse, miljø og sikkerhet), arbeidsmiljø og utstyr.

– Vi har vært borti bedriftsledere som har hørt om ett eller annet med «ombud», men ikke om «verne».

Ifølge patruljen er verneombudet en viktig rolle som har mye makt.

Kan stanse alt arbeid

– Verneombudet kan stanse alt arbeid øyeblikkelig. Lover sier at om bedriften har ti eller flere ansatte, så SKAL man ha et verneombud. Har man ikke så mange som ti ansatte, er det likevel fint om man har et verneombud på arbeidsplassen.

Er det for kaldt eller for varmt på kontoret? Er pulten ergonomisk riktig stilt inn? Er kontorstolen vond? Har du heve/senke-pult?

– Det står i loven at arbeidsgiver er pliktig til å sørge for at alle arbeidstakere har det de trenger for å gjøre jobben sin; det gjelder også utstyr arbeidsforhold og ergonomi.