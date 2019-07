Ungdom på ferie

Nyheter

Den 21. juni reiste 38 barn og unge bosatt i Trøndelag på ferietur til Danmark sammen med frivillige Røde Kors-medlemmer. Turen er et årlig arrangement og ledd i Røde Kors sitt «Ferie for alle»-tilbud for barn og ungdom i alderen 12–17 år.

Mange barn får ikke de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien strever økonomisk. «Ferie for alle» er et gratis ferietilbud til disse familiene. Stadig flere barn i Norge vokser opp i familier som har lav inntekt. Disse barna kan ofte ikke delta på de samme fritidsaktivitetene som klassekameratene, og de har kanskje ingen ferietur å snakke om etter sommerferien.

«Ferie for alle»-tilbudet fra Røde Kors gjør noe med dette. Årets ferietur til Danmark ble som vanlig ledet og tilrettelagt av Røde Kors-frivillige som bidrar med en uke av sin egen ferie til formålet.

Ildsjeler

Deltakelse på «Ferie for alle» skjer etter søknad til Røde Kors og etter en nærmere vurdering gjort av Røde Kors-nestorene Hege-Iren Karlsen og Astrid Hansine Stenhaug. Stenhaug feiret sitt 30-årsjubileum som frivillig i «Ferie for alle» på turen. Begge fikk en haug med klemmer for innsatsene og engasjementet.

Til sammen var det 13 Røde Kors-frivillige fra hele fylket som sørget for god planlegging og sikker gjennomføring av årets danmarkstur.

Mangfold

Hele 60 ungdommer hadde meldt sin interesse og til slutt ble 21 jenter og 17 gutter trukket ut som deltakere på turen. Disse 38 representerte 6 nasjonaliteter og en rekke ukjente språk summet i lufta ved mottak og innsjekk i Røde Kors-huset på Nardo.

Etter litt mat og mingling ble bussen lastet opp og kursen satt mot Oslo. Fra Oslo var det nattseilas med Color Line til Frederikshavn og til slutt en kort busstur til feriemålet Sæby på Jylland.

Aktiv ferie

Oppholdet i Danmark bød på en rekke utflukter og aktiviteter. Legoland og Faarup Sommerland var svært populære aktiviteter. Besøk på Voergaard Slott inngikk også, og en hel dag med bading og shopping var noe de fleste satte stor pris på. Ellers var trening, fotball, basket, kortspill, taekwondo, minigolf, sang og dans også aktiviteter det var mulig å delta på. En og annen ungdommelig ferieforelskelse ble det selvsagt også tid til.

Sola skinte fra skyfri himmel og temperaturene lå på behagelige 25–30 grader. Gavmilde sponsorer i Trøndelag hadde sendt med ispenger til ungene, noe som bidro til særdeles god stemning.

Ei uke går fort når man har det artig og den 27. juni var det tid for heimreise. Ei uke med flotte ferieopplevelser, nye vennskap, gjensidig respekt og tillitsbygging har helt sikkert preget unge sinn på en positiv måte og gitt gode minner for livet. Mange takk til alle ungene som deltok og til gode kolleger for en uforglemmelig fin tur.