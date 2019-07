Sikrer Orklaparken med 15 livbøyer

Nyheter

I samarbeid med Tryg Forsikring har Orkdal brann- og redningsvesen (OBRV) plassert ut 15 livbøyer i Orklaparken mellom Forve bru og Gjølme bru.

- Det er mange som ferdes i Orklaparken, og nå i sesongen er det mange fiskere i elva. OBRV har beredskap for overflateredning, og vi er naturlig nok opptatt av sikkerhet i og langs elva, skriver det lokale brannvesenet på sin egen Facebook-side.

Det vil også komme flere livbøyer etter hvert.

- Så får vi håpe at livbøyene får henge i fred, at ingen fjerner dem eller gjør hærverk. Den dagen man trenger en livbøye, er det viktig at den er på plass og i orden, påpeker brannvesenet.

De oppfordrer alle sine følgere på sosiale medier om å hjelpe dem med å følge med livbøyene.

- En stor takk til Orkdal kommune, tekniske tjenester, avdeling veg, for god hjelp med stolper og oppheng, og ikke minst sikkerhetsbevisste grunneiere som lar oss få lov til å sette opp livbøyer på deres grunn langs elva, skriver de.