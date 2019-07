Skrev ut seks bøter på sjøen

Nyheter

Politiet og kystvakta patruljerte søndag kveld og natt til mandag Trondhjemsfjorden. Et tyvetalls båter og fire vannscootere ble kontrollert.

Totalt fire forenklede forelegg (bøter) ble skrevet ut for manglende bruk av redningsvest. I tillegg fikk to personer forelegg for å la barn under 16 år kjøre vannskuter, opplyser politiet i Trøndelag.

Bøtesatsen for ikke å ha godkjent flyteutstyr ligger på 500 kroner per person. Dersom man er under 16 år og kjører en vannskuter, blir foreldrene bøtelagt med 1500 kroner.

Alle førere måtte ta alkotest. Det resulterte i ingen utslag over lovlig verdi.