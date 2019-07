Meldals første private Miljøfyrtårn

Nyheter

Dette året feirer Drugli Maskin AS femti års virksomhet. Firmaet ble etablert av Odd Drugli i 1969, og startet som et personlig firma som drev med lastebilkjøring. Den første gravemaskinen kom til firmaet på starten av 80-tallet, og i 2004 ble firmaet signert over til Odd sine sønner, Jørn Arild og Erik Drugli, som eier bedriften i dag. I april i år mottok familiebedriften den offisielle miljøsertifiseringen av firmaet.