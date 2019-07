Disse to kan redde ferieturen din

Nyheter

Lensmannskontoret i Orkdal opplever en voldsom pågang på fornying av pass. Årsaken er etter all sannsynlighet det dårlige været den siste tida.

Men kontoret har kun en passkiosk, og derfor er kapasiteten begrenset.

For å ta unna det skrikende behovet for nytt pass, utvider lensmannskontoret åpningstida si i to dager denne uka. Det er tirsdag og onsdag. Da holdes det åpent fram til barne-tv-tid.

- På tirsdag ble det utstedt drøyt 30 pass i tidsrommet mellom klokka 13 og 18. Men den siste timen vi hadde langåpent, var det ingen her. Kanskje behovet begynner å avta, sier lensmann Tor Kristian Haugan til ST onsdag formiddag.

I kveld (onsdag) er den andre og etter planen siste ettermiddagen med langåpent lensmannskontor.

- Etter disse to dagene skal vi vurdere om det er behov for mer utvidet åpningstid for å få utskrevet pass, sier Haugan.

På den utvidede åpningstida gjelder kun drop in. Det betyr at du må møte opp og trekke kølapp. Det er altså ikke mulig å bestille time.

Lensmannen oppfordrer alle som trenger nytt pass om å lese seg opp på hva som kreves for å få dette innvilget. Huskelisten ligger på nettsiden til politiet (politiet.no), og omfatter blant annet gyldig legitimasjon, penger eller kort til å betale passgebyret, det gamle passet skal leveres inn, og dokumentasjon fra UDI dersom du har blitt norsk statsborger og søker pass for første gang.

- Det er strenge regler for å få utstedt pass. Da er det dumt når du endelig kommer først i køa, men ikke har med det som er nødvendig, sier Haugan, som påpeker at det også er strenge regler for å få innvilget nødpass.

Lensmannskontoret i Orkdal, som kun har én passkiosk, rekner med å utstede godt over 8500 pass i løpet av 2019.

PS! Hitra lensmannskontor, som også tilhører Orkdal lensmannsdistrikt, har åpent for pass kun tre dager i uka. Her er det ikke timebestilling, men kun drop in.