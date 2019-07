Søker kandidater til «årets økobonde»: Kan vinne 15 000 kroner

Nyheter

Prisen deles ut til den eller de som gjør en god innsats for utvikling og omdømmebygging av det økologiske landbruket i Trøndelag. Dette er tredje gang prisen deles ut.

Kriterier for prisen:

Har god agronomisk drift som bidrar til økt biologisk mangfold og bærekraftig ressursutnyttelse

Praktiserer god dyrevelferd ved husdyrproduksjon

Er utforskende og nytenkende ved bruk av nye produksjonsmetoder

Profilerer økologisk landbruk på en god måte

Prisen består av et diplom og en pengegave på 15 000 kroner.

LES OGSÅ: Forsyner seg av gjeve priser

I 2018 gikk prisen til Rennebu, med trioen Gården Steigen» med Turid Nordbø og Steinar Vatne, «Gården Grindalsjela» med Ragnhild Nordbø og Tormod Herre og «Grindal Ysteri AS». Prisvinnerne fikk prisen for sin store interesse for økologisk jordbruk, gode agronomer og god dyrevelferd. Prisvinnerne beskrives som gode ambassadører for økologisk landbruk ved å delta på Bondens marked, Trøndersk matfestival og Rennebumartnan.

Forslag må sendes fylkesmannen i Trøndelag innen 1. september. Prisen blir delt ut på landbrukskonferansen i Trøndelag 22. oktober.