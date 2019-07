Færre enn forventet benyttet seg av langåpent

Nyheter

Lensmannskontoret i Orkdal har mer eller mindre i hele år opplevd en voldsom pågang på fornying av pass. Kontoret, som kun har én passkiosk, rekner med å utstede godt over 8500 pass i løpet av 2019.

For å ta unna det skrikende behovet for nytt pass, utvidet lensmannskontoret åpningstida si i to dager denne uka. Det var tirsdag og onsdag. Da ble det holdt åpent fram til klokka 18.

- Begge ettermiddagene ble det utstedt drøyt 30 pass i tidsrommet mellom klokka 13 og 18. Men den siste timen vi hadde langåpent, var det nesten ikke folk her. Det tyder jo på at behovet begynner å avta, sier lensmann Tor Kristian Haugan.

- Blir det flere dager med langåpent i nær framtid?

- Slik vi ser det nå, er det nok ikke behov for det, svarer han.

På den utvidede åpningstida gjaldt kun drop in. Kundene møtte møte opp og trekke kølapp.

PS! Hitra lensmannskontor, som også tilhører Orkdal lensmannsdistrikt, har åpent for pass kun tre dager i uka. Her er det ikke timebestilling, men kun drop in.