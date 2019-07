John Akselsen har takket av

Nyheter

En samfunnsborger av den gamle skolen, og en god og solid far, bestefar og oldefar, har forlatt oss. Tidligere ordfører og sosialsjef i Meldal, og fagforeningsleder fra Løkken Verk, John Akselsen, sovnet inn på Orkdal Helsetun søndag 30. juni, 95 år gammel.

Han vokste opp i ei tid da uttrykket «gjør din plikt, krev din rett» ble gitt et konkret innhold. Vår far vokste opp i de harde 20- og 30-åra. Den gang var det mange talenter som ikke fikk utfolde seg. Det store flertall hadde ikke råd til skolegang. Det beste de kunne håpe på, var å få seg fast arbeid. Slik måtte det bli også for vår far. Hadde han vokst opp i dag, hadde han hatt helt andre og større muligheter til å utvikle sine evner og talenter. Han hadde mange av dem.

Gjorde sin plikt

Han var av den gamle skole: Klaget aldri på noe. Gjorde sin plikt, men la mindre vekt på siste del av ordtaket. - Du klager visst aldri, du John, sa legen på Orkdal Sykehus for et par uker siden.

- Nei…, klage…, var hans korte svar i typisk trøndersk stil.

Legen ga han klar beskjed om at han måtte si fra, fortelle dem hvordan han hadde det. Det måtte til for at han skulle få den hjelp han hadde behov for.

- Vi er her for deg, vet du, fikk far vite. Norsk helsevesen er ikke så ille som mange av vår krevende generasjon vil ha det til. Vi skylder medarbeiderne ved St. Olavs Hospital, Orkdal Sykehus og Orkdal Helsetun en stor takk for måten de tok seg av både vår far og oss pårørende på.

En mann av få ord

Engasjementet i både fagforeningsarbeid og i lokalpolitikken kom av en pliktfølelse som preget ham hele livet. Han var opptatt av at alt skulle gå riktig for seg, av at folk skulle få de muligheter de hadde krav på.

Men han var aldri opptatt av seg selv, likte ikke oppmerksomhet om egen person. Det er til og med tvilsomt om han ville likt at vi skrev disse minneordene. Men denne gangen trosser vi ham.

Kunnskapsrik

Vi har hatt en kunnskapsrik far, med en enestående evne til å huske. Han leste, bok etter bok, helt til det siste. Aller mest satte han pris på biografier. Vi kjenner ingen som kan så mye om norske politikere, forfattere og billedkunstnere de siste 100 – 200 år. Det er ingen overdrivelse.

På en tur til Røros for et par år siden stakk vi innom Ratvolden, Johan Falkbergets hjem i Rugldalen. Guidingen var slutt for dagen. Men da fikk vi likevel et lite foredrag om Falkberget og hvordan han hadde anskaffet stedet. Vi hadde med oss en som kjente historien.

Slik var han. En biltur med ham ble alltid en leksjon i lokal historie. Han hadde anekdoter om garder, folk og enkeltpersoner, uansett hvor turen gikk.

Replikken og humoren

Far var også en ivrig og habil hobby-maler. Kom vi inn på kunstnere, særlig malere, var det ikke vanskelig å få ham i gang med alle historiene han satt inne med. Ofte kom historiene med et glimt i øyet.

Han hadde raskt en lett humoristisk kommentar på lager. Mens han lå på sykehuset nå på slutten, kunne noen av oss som var på besøk, fortelle at vi hadde vært i Firenze. Vi spøkte med at vi hadde sett verkene til noen av hans kolleger der nede.

-Å, kolleger?

- Ja, vi så verker både av Michelangelo og av Leonardo da Vinci. Det ble stille lenge. Vi så han tenkte. Så fikk han et glimt i øyet:

- Ja, dæm va itj så verst – dæm heller!

Åpen og nysgjerrig

Myten om at eldre ikke ser seg i stand til å beherske ny teknologi og sosiale medier, må tas med en klype salt. Vår far så tidlig hvilken retning utviklingen ville gå i. Han ville skaffe seg PC.

Noen av oss mente imidlertid han gikk vel langt da han for noen år siden ville begynne å betale regninger i nettbanken. -Nei, det blir bare ball. Du bor i Bergslia, bare noen minutters gange fra banken. Ta med deg regningene dit og betal dem der, var rådet vi ga. Han var mer framsynt enn oss. Neste gang vi kom på besøk, hadde han skaffet seg bankbrikke og lært seg å betale via PC'n. Nysgjerrig og åpen for å lære, helt til det siste.

Framfor alt

Men framfor alt var han en god far, svigerfar, bestefar og oldefar. Veldig opptatt av alle sine. Glemte ikke en eneste fødselsdag. Heller ikke her brukte han de store ord og fakter. Han lot handlingene tale for seg. Han var der alltid. Vi visste at vi alltid hadde hans støtte.

Før jul 2018 flyttet han fra Bergslia i Meldal til Elvepromenaden borettslag på Bårdshaug. Han rakk å etablere seg og stortrivdes. Men han fikk dessverre så alt for liten tid der.

Vi skulle så inderlig ha hatt vår far med oss enda noen år. Han var glad i livet, hadde fortsatt mye å gi, mye å lære oss. Da han ble syk, hadde han begynt å glede seg til sommerens søskenbarn-treff og til Torvdagen i Bjørnli, der vi bodde i mange år. Det hadde vært så trivelig der i fjor. Denne gangen rakk han det imidlertid ikke.

Men vi takker for alle de årene vi fikk. Han viste oss hvordan det er å være et godt medmenneske.

Vi lyser fred over fars minne.