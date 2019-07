Kvinne lånte bort bilen til førerkortløs mann

Nyheter

En 48 år gammel kvinne bosatt i Skaun, er siktet for overtredelse av vegtrafikkloven.

Grunnlaget for siktelsen er at hun i august i fjor tillot en mann å låne varebilen hennes. Politimesteren i Trøndelag siktet kvinnen for ikke å ha forvisset seg om at mannen fylgte vilkårene for å kjøre bilen, idet han ikke hadde gyldig førerkort.

Ifølge vegtrafikkloven er det hennes plikt å forvisse seg om at den som hun lar bruke motorvognen fyller vilkårene fo rå føre den.

Hvis hun aksepterer forelegger, vil hun ilegges en bot på 5000 kroner.