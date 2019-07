Ber folk varsle om de ser noe mistenkelig eller uforsvarlig

Nyheter

Politiet mottok i løpet av helga totalt elleve meldinger angående ting i trafikken. Det var alt fra såkalt vinglete kjøring, via utforkjøringer til uforsvarlig kjøring. Og det var fra ulike kommuner i vårt nedslagsfelt.

- Publikum er flink til å varsle om slike ting. Det setter vi pris på, og oppfordrer folk om å holde øynene åpne, sier Arnt Johansen ved lensmannskontoret i Orkdal.

Han sier at meldingene ofte ikke fører til noe spesielt etter at de blir sjekket ut. Men uansett er det viktig å varsle om det du mener er mistenkelig eller uforsvarlig kjøring.

- Det kan jo være at sjåføren er påvirket av sykdom eller rus, og ikke burde vært på veien denne dagen. Og da er det bedre å varsle én gang for mye enn én for lite, sier Johansen.

I ferietida er det også ekstra mye trafikk på veiene, så sannsynligheten er stor for at det kan skje noe.