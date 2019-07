Dobling i bobiler på norske sommerveier. Så mange er det i «ST-land»

Nyheter

Nordmenn har virkelig fått opp øynene for å feriere i bobil. Ved inngangen til 2019 var det registrert 49 690 bobiler i Norge, og det har vært en kraftig vekst i antallet de siste ti årene. Ved inngangen til 2009 rullet bare 24 811 av disse bilene på norske skilter.

– Det er oppsiktsvekkende at veksten har vært så høy. Vi har ikke tall for utenlandske bobiler på norske veier, men vi går ut fra at andre land kan ha hatt en lignende vekst. Det er i alle fall sikkert at det er blitt langt flere bobiler på veien i Sommer-Norge, sier seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå (SSB), Vidar Lund.

434 bobiler i «ST-land»

Av kommunene i avisa Sør-Trøndelag sitt nedslagsfelt er det størst tetthet av bobiler i Snillfjord. SSB sine tall viser at der er det tjue bobiler per tusen innbyggere. Deretter følger Agdenes med 19,5. I Hemne er tallet 17,7, mens det i Rennebu er 12,8 bobiler per tusen innbyggere.

Færrest bobiler i «ST-land» er det i Orkdal, der tallet er 9,2. I Meldal er det 10,5 bobiler per tusen innbyggere. I Rindal er tallet 11,3, mens det i Skaun er 12 bobiler per tusen innbyggere.

Ved utgangen av 2018 var det til sammen 434 bobiler i våre åtte kommuner. Ser man på faktiske tall er det flest bobiler i Orkdal (111) og Skaun (99). Dernest følger Hemne (75), Meldal (41), Agdenes (33), Rennebu (32), Rindal (23) og Snillfjord (20).

Av kommunene i Trøndelag er det flest bobiler per tusen innbyggere i Nærøy kommune (31,2). Færrest er det i Trondheim (4,8).

Distriktsfenomen

Ifølge SSB er bobiler først og fremst et distriktsfenomen og aller mest i nord. Av landets 49 000 bobiler er bare 1 100 registrert i Oslo. Det gir en bobiltetthet på 1,6 per 1 000 innbyggere i Oslo. I den andre enden av skalaen ligger landets tre nordligste fylker. Både Troms og Nordland har mer enn 20 bobiler per 1 000 innbyggere, mens Finnmark kommer rett bak med 17.

– Lenger sørover er det Møre og Romsdal som har flest med seksten per tusen innbyggere. Ellers kan vi legge merke til at det er nokså få bobiler i Hedmark og Oppland, selv om dette åpenbart er fylker med stor spredning i befolkningen, sier Lund.

Flest bobiler er det i Hordaland, tett fulgt av Nordland. Rogaland ligger på 3.-plass fylkesvis, med Trøndelag på fjerde. Oslo er det fylket med klart færrest bobiler, med i overkant av tusen totalt. Vest-Agder og Finnmark er de to fylkene med nest færrest bobiler.

Sommerferie på hjul

At antall bobiler har doblet seg, betyr ikke at antall campingvogner går ned. Ved årsskiftet var det til sammen 119 000 campingvogner registrert i Norge. Det er 31 prosent flere enn for ti år siden.

– Nordmenn liker tydeligvis å ha med hytta på hjul. Men jeg har nok et inntrykk av at mange campingvogner står stille på en campingplass store deler av året. Jeg tror at bobilene er mer på veien, sier Lund.