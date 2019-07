Snoket rundt anleggsmaskiner, men han var på utkikk etter noe helt annet

Nyheter

Politiet ble søndag kveld i 18.30-tida oppmerksom på en mann som tilsynelatende snoket rundt på en anleggsplass i Snillfjord. Dette var inne på et område hos en entreprenør, som har ansvaret for blant annet brua over Åstfjorden.

- Det var en norsk mann i 40-åra, forteller Arnt Johansen ved lensmannskontoret i Orkdal.

De siste åra har utenlandske vinningskriminelle herjet landet og raidet gravemaskiner for verdifullt GPS-utstyr. Patruljen fryktet at dette også var målet for mannen som gikk rundt inne på området i Snillfjord.

- Det viste seg imidlertid at mannen var ute etter noe helt annet. En tilhenger var lastet med stein, og det var dette han plukket, sier Johansen.

LES OGSÅ:

• Se brua bli til på ett minutt

• Fant en kuriositet i Mjønestunnelen

• Verdens nest største lekter er tilbake

- Hvilken type stein var det?

- Det vet jeg ikke. Vi har også vært i kontakt med entreprenøren, og de har ikke registrert at noe er stjålet fra dem, sier han.

Det er ikke opprettet sak.